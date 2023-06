Telecamera nascosta | choc in tribunale | l' inviato delle Iene massacrato in osteria

(Di lunedì 5 giugno 2023) Colpo di scena in: esiste un videobotte ricevute da Michele Cordaro,, e dal suo cameraman Enrico Maria Didoni, nel corso di un servizio all'ex trattoria Bazzichet di Giavera del Montello in provincia di Treviso. A essere accusati dell'aggressione i due gestori del locale, Claudio Zanatta di 68 anni e suo figlio Mauro, di 44. I due uomini, accusa il programma di Italia 1, avrebbero malmenatoe operatore e distrutto lacon il girato. Ma qualcosa si è salvato e a svelarlo è proprio Didoni. I fatti risalgono al 9 maggio del 2019: lesi erano presentate nella trattoria di Giavera per avere la versione del gestore su presunte inadempienze contrattuali legati a degustazione di vini. Il ...

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - «Ci siamo presentati per fare delle domande e invece di avere delle risposte abbiamo ricevuto solo botte». È iniziata così, in tribunale, ...