Tare dice addio alla Lazio dopo 18 anni | ‘Grazie Lotito | porto tutto nel cuore’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Igliha detto definitivamente. L’ex Direttore Sportivo ha deciso di fare un passo indietro, considerato come ormai da tempo era finito nel ciclone della polemica per i rapporti logori con la squadra. I problemi sono nati con l’arrivo di mister Sarri, che ha chiesto fin dal primo giorno una squadra competitiva in Italia e sopratin grado di porrisultati nelle competizioni europee.lascia laL’ex attaccante biancoceleste, da pupillo del patron Claudioinsieme all’ex allenatore Simone Inzaghi, è diventato il bersaglio dei mercati “poco idilliaci” della formazione. Sua l’intuizione di pora Roma volti come Sergej Milinkovi?-Savi?, Luis Alberto e Felipe Anderson. Ma il ...