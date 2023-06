(Di lunedì 5 giugno 2023) I campionati sono oramai giunti al termine, adesso non resta che concentrarsi sulle Coppe europee, anzi sulle Finali delle Coppe europee. La prima è stata già disputata la scorsa settimana e, ai rigori, il Siviglia di Mendilibar è riuscito a imporsi sulla Roma di José Mourinho. La prima italiana non è riuscita a trionfare, ma c’è ancora la possibilità di vedere altre due squadre della Penisola salire sul tetto d’Europa. La prima è la Fiorentina che fra poco più di 48 ore giocherà ladi Conferencecontro il West Ham a Praga. L’altra invece, quella che analizzeremo da più vicino, sarà l’di Simone Inzaghi. I nerazzurri, sabato 10 giugno, se la vedranno con ildi Pep Guardiola nelladella UEFA. Si ...

Tabellone Champions League 2023: come si è arrivati alla Finale Inter-Manchester City OA Sport

La squadra di Inzaghi verso il grande appuntamento della finale di Istanbul contro il temibile Manchester di Guardiola: i tifosi si aggrappano ad un gioco che sta spopolando ...