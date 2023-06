(Di lunedì 5 giugno 2023) E per questo si sta dotando di una legge molto avanzata per limitare i casi d'uso e trovare strumenti alternativi dopo alcuni episodi che hanno sollevato il dibattito pubblico

Svizzera, no alla videosorveglianza indiscriminata WIRED Italia

E per questo si sta dotando di una legge molto avanzata per limitare i casi d'uso e trovare strumenti alternativi dopo alcuni episodi che hanno sollevato il dibattito pubblico ...In occasione della giornata mondiale dell'ambiente, ne abbiamo parlato con Susanna Petrone, responsabile della comunicazione di WWF Svizzera ...