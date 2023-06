Summer Fest | i concerti dell’ Estate 2023 a Roma  all’Auditorium

Leggi su tuacitymag

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tutto pronto per ialla CaveaAuditorium: il programma delal via domani è ricchissimo. Tanti grandi nomi della musica italiana e internazionale si alterneranno sul palcono per regalare al pubblico grandi successi ed emozioni nelle notti d’. Il cartellone è ricchissimo e molto vario, in grado di interessare e coinvolgere appassionati di gusti ed età diversi. Dai grandi cantautori ai giovani emergenti, dal pop al rock al folk, scopriamo i migliorina all’Auditorium.: i ...