(Di lunedì 5 giugno 2023) "La famiglia difin dahaquesto tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio della relazione sentimentale, si ...

"La famiglia di Giulia fin daha temuto questo tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa ... l'avvocato del Foro di Napoli Nord nominato daidi Giulia ..."La famiglia di Giulia fin daha temuto questo tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa ... l'avvocato del Foro di Napoli Nord nominato daidi Giulia ......45:13 La famiglia di Giulia hatemuto il peggio 'La famiglia di Giulia fin daha ... Lo ha spiegato all'ANSA Giovanni Cacciapuoti, l'avvocato del Foro di Napoli Nord nominato dai...

"Subito i genitori di Giulia hanno temuto il peggio" - Lombardia Agenzia ANSA

"La famiglia di Giulia Tramontano fin da subito ha temuto questo tragico epilogo in quanto ... Lo ha spiegato Giovanni Cacciapuoti, il legale nominato dai genitori della 29enne. LEGGI ANCHE > Senago, ...Il legale dei genitori: 'difficile pensare che si fosse allontanata da casa volontariamente'. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio. Gli inquirenti hanno ascoltato le persone vicine alla coppia e i fa ...