Studenti e docenti di ieri e di oggi uniti | 50 anni di storia e ricordi non saranno mai demoliti Video

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti C’è il vicepreside Argenziano, il professor Della Sala e tanti altri colleghi che in passato hanno avuto l’onore di essere parte del Corpo Docente del Liceo P.E. Imbriani. C’è Betty Festa che ricorda la nonna di Gerardo Serino, organizzatore della manifestazione in corso, la “mitica signora Nunziatina” che per tanti più di una bidella è stata una seconda mamma. E come tutte le mamme dolce e comprensiva per i suoi “figli””, severa quando era il caso. E poi c’è Olindo Rossi tra gli attuali rappresentanti d’Istituto di quello che per tanti è ancora conosciuto come “Il Magistrale”, insieme ai compagni di classe che, al pari degliche nei decenni hanno frequentato lo storico istituto, per una volta si avvicinano con malinconia alla fine dell’anno scolastico che lascerà spazio all’abbattimento della struttura ...