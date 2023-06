(Di lunedì 5 giugno 2023)in appello la condanna diDi, ilriconosciuto colpevole di violenza sessuale con utilizzo di benzodiazepine. In appello il pg di Milano Laura Gay aveva chiesto 12 anni per Di, che l'anno scorso in primo grado era stato condannato a 15 anni e 6 mesi. È arrivata...

È stato assolto per il solo reato di sequestro di persona ed è intervenuta la prescrizione per i maltrattamenti, lo stalking e la violenza sessuale ai danni dell'ex ...È stato assolto per il solo reato di sequestro di persona ed è intervenuta la prescrizione per i maltrattamenti, lo stalking e la violenza sessuale ai danni dell'ex ...

Studentesse narcotizzate, violentate e fotografate: pena ridotta per il manager Antonio Di Fazio Today.it

È stato assolto per il solo reato di sequestro di persona ed è intervenuta la prescrizione per i maltrattamenti, lo stalking e la violenza sessuale ai danni dell'ex moglie ...Antonio Di Fazio condannato in Appello a nove anni per sei episodi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine ...