Stop all’invio delle armi ed investimenti sulla sanità | la protesta degli attivisti di Fiumicino

(Di lunedì 5 giugno 2023)– “Come già avvenuto nel mese di maggio, anche a giugno e luglio sarà possibile firmare per il referendum contro la guerra (più precisamente contro l’invio diai paesi belligeranti) e a sostegno dellapubblica, che subisce tagli per 2 miliardi secondo il nuovo Def, a fronte di 12 miliardi incrementati per la Difesa”. E’ quanto si legge in un comunicato firmato da Generazioni Future e Comitato Ripudia la guerra, promotori del referendum. “Tra gli artefici dell’iniziativa – si legge ancora – il giurista Ugo Mattei, il prof. Enzo Pennetta, il massmediologo Carlo Freccero, e tra i garanti il filosofo Giorgio Agamben e l’esperto di guerra e geopolitica Manlio Dinucci. Obiettivo raggiungere le 500.000 firme da sottoporre alla Corte Costituzionale. Il gazebo sarà posizionato ogni sabato mattina, ore 10.00-13.00, ...

