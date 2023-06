Stefano De Martino vicino ad Emma Marrone durante la festa per lo scudetto del Napoli | ma lei ‘scappa’ Video

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si è conclusa ieri la stagione 2022/2023 della Serie A che ha visto ilallenato da Luciano Spalletti aggiudicarsi il suo terzodopo 33 anni. La squadra partenopea si è laureata Campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo, terminando la stagione calcistica a 16 lunghezze dalla seconda classificata. Grandeal Maradona per la conquista dello, dove per l’occasione si è tenuto un vero e proprio evento condotto da uno scugnizzo doc:De. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, nonché giurato fino alla passata edizione, è ormai uno dei volti di punta di Rai Due. Con la sua consueta ironia, Deha accolto con entusiasmo tutti gli ospiti che hanno partecipato alla...

Roma, 5 giu. E una Napoli che celebra se stessa con uno sguardo allinternazionalita' quella che festeggia allo stadio Maradona il terzo scudetto.Dea fare da conduttore nelle mille sfaccettature della citta'. Si comincia con James Senese che con il sax suona O surdato nnamurato. Poi Alessandro Siani che viene introdotto e il ...A presentare l'eventoDe. Ma a colpire i fan è stato soprattutto il momento in cui l'ex ballerino e la cantante si sono trovati assieme sullo stesso palco. Cosa che non accadeva da ...Moltissimi telespettatori hanno ipotizzato che la sua ' fuga ' potesse essere dovuta alla presenza sul palco diDe, suo ex fidanzato e presentatore dell'evento. Belen al Maradona ...

Stefano De Martino pronto per la festa scudetto: è il re del Maradona con la t-shirt dedicata a Napoli Stile e Trend Fanpage

Dal Gender reveal party di Adelaide de Martino agli incassi di Chiara Ferragni, scopriamo quali sono stati i gossip più succosi del weekend!Molte persone stanno dibattendo sul recente evento andato in scena ieri sera presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli (e in diretta su Rai2), durante i festeggiamenti del titolo di campione..