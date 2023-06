Dea Napoli è di casa e proprio lui è stato scelto per condurre la serata speciale dedicata alla squadra partenopea campione d'Italia. Anche Belen Rodriguez ha assistito alla consegna ...Moltissimi telespettatori hanno ipotizzato che la sua 'fuga' potesse essere dovuta alla presenza sul palco diDe, suo ex fidanzato e presentatore dell'evento. Sarà per non stare ...De, conduttore dell'evento a cui è stato dedicato lo speciale su Rai2, è stato impeccabile come sempre. Ma non è sfuggita ai più l'indifferenza con l'ex Emma Marrone . Ma è davvero ...

Stefano De Martino a Napoli, Belen Rodriguez allo stadio con Santiago TGCOM

Moltissimi telespettatori hanno ipotizzato che la sua ‘fuga’ potesse essere dovuta alla presenza sul palco di Stefano De Martino, suo ex fidanzato e presentatore dell'evento. Sarà per non stare troppo ...Tutti i dati Auditel di domenica 4 giugno. Chi ha vinto agli ascolti tra Blanca, in onda su Rai 1, e Il Papa Buono – Giovanni XXIII, trasmesso ...