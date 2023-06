Stati Uniti - Multe a Stellantis e GM | hanno sforato i limiti Cafe

(Di lunedì 5 giugno 2023) General Motors epagato 363 milioni di dollari (circa 340 milioni di euro al cambio attuale) ditra il 2022 e il 2023 a causa del mancato rispetto degli standard(Corporate Average Fuel Economy), i requisiti imposti dalle autorità statunitensi per migliorare i consumi di carburante. In particolare, secondo i dati pubblicati dall'agenzia federale National Highway Traffic Safety Administration, il gruppo guidato da Mary Barra ha sborsato, nel dicembre del 2022, 128,2 milioni di dollari per non aver soddisfatto icon i Model Year 2016 e 2017, mentreè stata sanzionata per 235,6 milioni, di cui 123,3 milioni pagati lo scorso gennaio sui Model Year 2018 e 112,3 milioni corrisposti a maggio per i Model Year 2019. Le. Per ...

... e già si delineano tra i favoriti Killers of the Flowers Moon di Martin Scorsese , presentato trionfalmente a Cannes, e Oppenheimer di Christopher Nolan , in uscita neglia luglio. L'...... e per questo glie i suoi alleati hanno l'obbligo di fare il possibile per fermare l'avanzata russa. 'È una cosa più grande dell'Ucraina, è una guerra per la libertà che dobbiamo vincere'...... tema fondamentale per la nostra sicurezza, così come del ruolo dell'Italia nel mondo e della collaborazione con gli. Insieme affronteremo molti temi, fra i quali anche quello di Taiwan'. ...

"Riportate la guerra fredda nel Pacifico", Pechino accusa gli Stati Uniti RaiNews

L’intervista di Fanpage.it a Kateryna Rashevska, esperta legale del Regional Center for Human Rights: “In Ucraina 484 bambini sono morti ...L'Ucraina ha creato una rete di agenti e simpatizzanti all'interno della Russia che lavorano per compiere atti di sabotaggio contro obiettivi russi. E ha iniziato a fornire loro droni per organizzare ...