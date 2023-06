Stasera in tv arriva “The Idol” | pro e contro della più scandalosa serie tv dell’anno

Leggi su amica

(Di lunedì 5 giugno 2023) «Lascia che la gente si goda sesso, droga e ragazze sexy. Smettila di castrare l’America». Questa è una delle prime frasi che si sentono pronunciate in The Idol. Laversatv con Lily-Rose Depp per protagonista, che è in prima visione esclusiva su Sky. È già disponibile on demand e in streaming su Now. Altrimenti,in tv è alle 22.55 su Sky Atlantic. Una frase che ben introduce nel malsano mondocelebrità. Qui è la musica il settore scelto. Ma forse solo perché chi l’ha scritta, tra gli altri, è The Weeknd, è un rapper. Per il resto, l’intento è quello di mostrare, in tutta la sua crudezza, il dietro le quinte dello star system. Che non prende in considerazione l’essere umano, ma solo il personaggio. Siamo esseri umani, però, e se non ci prendiamo cura di noi stessi in modo appropriato, ...