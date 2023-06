Spider-Man | Across the Spider-Verse | seconda miglior apertura del 2023 al box office USA

(Di lunedì 5 giugno 2023) Con 120,5 milioni d'incasso,-Man:theè ladelal boxUSA Miles Morales è il nuovo eroe del botteghino americano di questo fine settimana.-Man:the, il sequel del film del 2018 premiato con l'Oscar-Man: Un Nuovo Universo, ha conquistato il pubblico americano con la sua trama accattivante e la sua suggestiva animazione, incassando 120,5 milioni in 4.313 sale e segnando la notevole media per sala di 27.938 dollari. Il film targato Sony Pictures Animation diventa così la ...

La Sirenetta si aggiudica un altro weekend e supera gli 8 milioni di euro. Seguono: Across the- Verse e Fast ...: Across the- Verse (niente titolo scemo in italiano a questo giro) è il seguito, nel senso più puro e aproblematico di: Into the- Verse (titolo scemo italiano:...... con il suo PlayStation Showcase , che in un'ora circa di annunci ha mostrato tutto ciò che è in arrivo in questo e nei prossimi anni, tra cui il tanto atteso2 , esclusiva di ...

Nessuna grande sorpresa nel weekend nostrano. Si aspettano le nuove uscite per un qualche stravolgimento di classifica.Spider-Man: Across the Spider-Verse supera le aspettative e vince il weekend con 120 milioni di dollari negli USA e 200 nel mondo ...