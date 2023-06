Spezia-Verona | spareggio per decidere chi resta in Serie A | quando e dove si gioca | il regolamento

(Di lunedì 5 giugno 2023) Servirà losalvezza per stabilire chi traresterà inA e quale squadre retrocederà inB insieme a Sampdoria e Cremonese. Entrambe le squadre infatti sono uscite sconfitte dall’ultima giornata di campionato eno ferme appaiate a quota 31 punti. I liguri hanno perso 2-1 sul campo della Roma, i veneti hanno ceduto 3-1 in casa del Milan. IldellaA in questa stagione prevede che in caso di arrivo a pari punti, non siano più gli scontri diretti o la differenza reti a stabilire chi si salva e chi saluta laA, bensì unoda disputare in campo neutro. Cosa prevede il– Il campionato più lungo di sempre, iniziato prima di ...

Ieri sera si è conclusa la 38esima giornata di Serie A e sono stati emessi quasi tutti i verdetti. Ci sarà infatti l'appendice dello spareggio per non retrocedere tra, squadre che hanno concluso a pari merito al quartultimo posto della classifica. Si pensa però già alla prossima stagione, che in estate culminerà poi con gli Europei e le Olimpiadi di ...Servirà lo spareggio per decretare l'ultima retrocessione in B. Sarà il match, arrivati entrambi a 31 punti, a chiudere la lotta salvezza. Si giocherà domenica 11 giugno: da decidere sede e orario. Per questo motivo è stato convocato oggi, appositamente, un ...... atipica, dalle numerose tensioni sta per concludersi, con il campionato di Serie A andato in archivio, fatta eccezione per la coda spareggio - salvezza tra, e gli ultimi atti ...

Il Milan saluta Ibra con una vittoria: è Leao show. Verona, spareggio con lo Spezia La Gazzetta dello Sport

ROMA (ITALPRESS) – “Dal punto di vista sportivo è stato un campionato molto bello, il Napoli è la quarta squadra diversa ad aver vinto lo scudetto in quattro anni, ma anche la quarta in oltre 20. Un r ...Convocato appositamente per oggi un Consiglio di Lega. Quattro le ipotesi per la sede: Udine, Firenze, Lecce e Reggio Emilia Servirà lo spareggio per decretare l'ultima retrocessione in B. Sarà il mat ...