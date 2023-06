Spezia - Verona | lo spareggio salvezza si giocherà domenica 11 giugno a Udine | la decisione ufficiale

(Di lunedì 5 giugno 2023) Per il calcio italiano non è ancora tempo di vacanze. Mentre Inter e Fiorentina si giocheranno le rispettive coppe europee,ed Hellasdovranno conquistarsi la permanenza in Serie A con ...

... 'Io e mia sorella stiamo benissimo' Spareggio salvezza : si giocherà a Udine Si giocherà alla Dacia Arena di Udine lo spareggio per la salvezza in Serie A tra. Dopo una lunga ...Milan -Valeri (Var: Mariani) 5,5 'Corretto il rigore fischiato ai rossoneri per l'... Roma -Maresca (Var: Mazzoleni) 5,5 'Ho qualche dubbio sul contatto tra Reca e Dybala, poteva ...Adeeso c'è la certezza: lo spareggio salvezza trasi terrà alla Dacia Arena di Udine. La decisione non è ancora ufficiale ma lo diventerà domattina con apposito comunicato. Appuntamento perciò domenica alle 20:45 per capire chi ...

Per il calcio italiano non è ancora tempo di vacanze. Mentre Inter e Fiorentina si giocheranno le rispettive coppe europee, Spezia ed Hellas Verona dovranno conquistarsi la permanenza in ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...