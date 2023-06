Spezia-Verona | domenica lo spareggio | oggi la decisione sulla sede

(Di lunedì 5 giugno 2023)chiudono a pari punti la stagione regolare e ora per la salvezza dovranno giocare loin gara seccachiudono a pari punti la stagione regolare e ora per la salvezza dovranno giocare loin gara secca per restare in Serie A. Nella giornata odierna la Lega ha organizzato un’Assemblea per decidere su quale campo si giocherà la partita di

Servirà lo spareggio per decretare l'ultima retrocessione in B. Sarà il match, arrivati entrambi a 31 punti, a chiudere la lotta salvezza. Si giocherà domenica 11 giugno: da decidere sede e orario. Per questo motivo è stato convocato oggi, appositamente, un ..., che sono scesi in campo per i match decisivi per salvezza. Entrambe le squadre sono uscite sconfitte, regalando un appendice a questo campionato, infatti ci sarà uno spareggio per ...Non sono bastate trentotto giornate a salvare lo, ora sarà spareggio con l'Hellas. Paolo Ardito, inviato de Il Secolo XIX a Roma per l'ultima giornata di campionato, commenta il risultato di 2 - 1 maturato sul terreno dello stadio ...

Il Milan saluta Ibra con una vittoria: è Leao show. Verona, spareggio con lo Spezia La Gazzetta dello Sport

Quattro ipotesi per una sola vincitrice. Sarà una tra Firenze, Lecce, Reggio Emilia e Udine a ospitare lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia per determinare la terza retrocessa in Serie B della st ...Ieri sera si è chiusa la 38esima giornata di campionato. Quasi tutti i verdetti sono stati emessi tranne uno: chi andrà in Serie B dopo lo spareggio tra Hellas Verona e ...