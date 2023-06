Spareggio salvezza in Serie A | grande ritorno dopo 18 anni I precedenti

(Di lunedì 5 giugno 2023)18d0attesa torna unclassico del calcio italiano, una partita che in passato era stata disputata molte più volte, ma della quale da quasi due decenni si erano perse le tracce, loinA tra Verona e Spezia. L’ultima volta che si sono affrontate due squadre di A per restare nella massimaè stato nel campionato 2004-2005 per un derby emiliano-romagnolo tra Parma e Bologna, con vittoria dei gialloblu grazie a un gol di Gilardino al Dall’Ara. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Nel 2002-2003 arrivarono all’atto finale Atalanta e Reggina e fu ancora una volta decisiva una vittoria fuori casa dei calabresi, che batterono i bergamaschi per 1-2 con ...

In questa edizione: - Ultima da brividi, saràVerona - Spezia per la- La finale scudetto nel Basket sarà Milano - Bologna - Ancora Verstappen in Spagna, le Ferrari non ingranano - Roland Garros a Parigi, fuori tutti i ...Siamo giunti alla fine anche di questo viaggio lungo una stagione, al netto dellotra Spezia e Verona. Il Napoli ha dominato, scudetto strameritato. Tutte le altre andrebbero messe dietro la lavagna, ma a km di distanza, tanto il distacco in campionato. L'Inter ...Un campionato però non ufficialmente terminato, visto che domenica prossima ci sarà lofra Spezia e Verona per decidere l'ultima retrocessa in Serie B. Nel frattempo, Calcio e ...

Dopo 18 anni di attesa torna lo spareggio salvezza in serie A. Nel passato partite al cardiopalma e momenti indimenticabili.Risale 18 anni fa l'ultimo spareggio che decise una retrocessione in Serie A. In quel caso, il Parma ebbe la meglio sul Bologna nel derby emiliano, conquistando la permanenza. Sono passati ...