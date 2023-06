(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ di une setteil bilancio di unadurante una cerimonia per commemorare un uomoquattro anni fa in un incidente. Secondo la ricostruzione della polizia, a provocarla è stata una lite scoppiata tra i partecipanti alla cerimonia. La vittima è una donna di 25 anni, mentre tra iun uomo, colpito al petto, è in condizioni gravi. La polizia sta ancora cercando di determinare chi e quante persone abbiano aperto il fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' di un morto e sette feriti il bilancio di una sparatoria a Chicago durante una cerimonia per commemorare un uomo morto quattro anni fa in un incidente. Secondo la ricostruzione della polizia, a provocarla è stata una lite scoppiata tra i partecipanti alla cerimonia. La vittima è una donna di 25 anni, mentre tra i feriti un uomo, colpito al petto, è in condizioni gravi. La polizia sta ancora cercando di determinare chi e quante persone abbiano aperto il fuoco.

Sparatoria a Chicago commemorazione funebre, un morto e 7 feriti Adnkronos

(Adnkronos) – E' di un morto e sette feriti il bilancio di una sparatoria a Chicago durante una cerimonia per commemorare un uomo morto quattro anni fa in un incidente. Secondo la ricostruzione della polizia, a provocarla è stata una lite scoppiata tra i partecipanti alla cerimonia. La vittima è una donna di 25 anni, mentre tra i feriti un uomo, colpito al petto, è in condizioni gravi. La polizia sta ancora cercando di determinare chi e quante persone abbiano aperto il fuoco.