Spalletti saluta il suo Napoli | ' Può aprire un ciclo Che Diego ci protegga'

quindi ha riconosciuto la bontà del suo lavoro. "La mia eredità è una situazione facile dove poter lavorare, anche se poi il calcio è una roba seria e difficile. La proprietà e i dirigenti ...Lo aveva detto anche, del resto, qualche giorno fa, motivando la scelta di non allenare ... In un altro stadio, al San Siro , c'è anche qualcun altro cheil calcio. È Zlatan ...Chi verrà dopo"Non lo so, diventa molto difficile dare consigli perché ognuno vede il calcio alla propria maniera. Una cosa però al mio erede la dirò: fidati di questi ragazzi perché ...

Il commiato di Spalletti: “Sembra di essere nel cuore pulsante di Napoli” La Gazzetta dello Sport

L’ormai ex tecnico dei campioni d’Italia a Radio Kiss Kiss: "Vorrei rivedere una festa come quella di ieri. Proprietà e dirigenti sanno che cosa fare" ...Diletta Leotta saluta la serie A dallo stadio del Napoli. Abito nero e spacco, la regina del calcio italiano segna l'ultimo gol della stagione ...