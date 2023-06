(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu – Il 71% degliè convinto che ci siano solo due generi. Maschile e femminile, per chi fosse distratto. Questo dato è da considerarsi sorprendente soltanto se si rimane nell’ottica comunicativa predominante, quella del cosiddetto comparto mainstream, ossia del conglomerato mediatico che riassume in sé tutti i principali dogmi – perché di questo si tratta – del sistema progressista politicamente corretto. Iraccolti dal prestigioso ente di ricerca Rasmussen dimostrano, ancora una volta, quanto possa essere efficace l’operazione di distorsionerealtà, o del suo percepito.che ci rivelano quanto lanon piaccia ai cittadini, le risposte ...

... i ricercatori hanno utilizzato una misura teorica dell'informazione chiamatao contenuto ... In primis non sono stati consideratiattacchi falliti, e poi la misura del traffico sulle pagine ...' Volevo dirvelo io così! Non sono riuscita a fare! Ma sono molto felice! ' ha scritto. Un ... tutti uniti per applaudire via social ad Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli: 'Evviva...... delle "bag" con una selezione adi prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.utenti della app non devono far altro che geolocalizzarsi e ...

Sorpresa, gli americani si sono stufati della propaganda Lgbt: ecco i dati che smascherano l’ipocrisia correct Il Primato Nazionale

Impresa molto difficile. La Gazzetta dello Sport commenta così la necessità del Napoli di trovare un sostituto dopo l'addio a sorpresa di Luciano Spalletti dalla panchina azzurra. "Eccolo l’orgoglio d ...Sorpresa nei quarti di finale dei Mondiali Under 20 in corso in Argentina: nella notte l'Uruguay ha battuto 2-0 gli Stati Uniti e ha raggiunto Israele in semifinale. (ANSA) ...