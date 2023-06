Sondaggio Swg | Pd e M5s vanno a picco Per Mentana vola Forza Italia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Secondo il consuetosettimanale SWG per il Tg La7, lunedì 5 giugno, FdI non lascia per strada nemmeno mezzo punto e resta invariato al 29,1% nelle intenzioni di voto. Ilche apre ...

Secondo il consuetosettimanaleper il Tg La7, lunedì 5 giugno, FdI non lascia per strada nemmeno mezzo punto e resta invariato al 29,1% nelle intenzioni di voto. Ilche apre ...Le tabelle Fratelli d'Italia stabile nelper il tg de La7. Tonfo del Pd al 20,4%, arretrano leggermente M5S e Lega mentre sale Forza Italia. Iscriviti alla newsletterIlsettimanale diper TgLa7 conferma Fratelli d'Italia come prima forza politica per distacco. Il partito della premier Giorgia Meloni resta al 29,1%, senza variazioni rispetto alla scorsa ...

I sondaggi del 5 giugno 2023: chi sale e chi scende TGLA7

E’ luna di miele tra Fratelli d’Italia e gli italiani che hanno votato il partito del premier Giorgia Meloni, mentre è luna di ...Fratelli d'Italia stabile nel sondaggio Swg per il tg de La7. Tonfo del Pd al 20,4%, arretrano leggermente M5S e Lega mentre sale Forza Italia. Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi d ...