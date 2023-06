Smart working addio. Ecco le tappe da qui a fine anno

...un accordo con le rappresentante sindacali in cui si mette nero su bianco la settimana lavorativa da 4 giorni e un monte di 120 giorni l'anno in cui lavorare da remoto in modalità. L'..."What's so inspiring aboutwith Shippeo is their openness to collaboration , their respect ... improve supply chain performance, and powermanufacturing initiatives in today's digital - ...... avrebbe presentato una falsa laurea e poi, appoggiata da D'Asero, avrebbe chiesto la revoca di un procedimento disciplinare prima, per essersi rifiutata di lavorare indurante l'...

Smart working, ipotesi proroga al 31 dicembre per i fragili e i genitori di under 14. L'emendamento M5s al de… la Repubblica

Il 30 giugno scadrà la possibilità di smart working anche per le uniche categorie che oggi usufruiscono di questa possibilità: ecco cosa può cambiare in caso di proroga ...Dopo gli anni di pandemia e di preferenza per lo smart working, Meta-Facebook riorganizza i turni di lavoro dei dipendenti, con l'intenzione di riportarli in ufficio. (ANSA) ...