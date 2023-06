Slitta decisione su archiviazione caso Resinovich | il marito assente | l' amico protesta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si dovrà attendere ancora per sapere in merito all'suldi Liliana: cosa è accaduto questa mattina in tribunale

La riserva sulladovrebbe essere sciolta per questo fine settimana o l'inizio della prossima , come ha riferito l'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste il fratello di Liliana. Il parere ...Il ritorno in pista di Pol Espargarónuovamente. Il pilota spagnolo del team satellite KTM Gas Gas sperava di risalire in sella in ... Pol Espargaró: 'Lafinale spetta ai medici' Pol ...Rizzetto ha motivato la suadi ammetterlo sostenendo che la Corte dei conti sia ' un organo della pubblica amministrazione ' come quelli di cui tratta il decreto: protestano però le ...

Brescia calcio, il giudice sportivo prende tempo: la sentenza slitta a domani o mercoledì Bresciaoggi

Dopo il brutto infortunio subito nel primo GP della stagione in Portogallo, Pol Espargaró si era prefissato l'obiettivo di rientrare in pista al Mugello. Purtroppo però i tempi di recupero si sono pro ...Nonostante non siano state ancora fatte annunci ufficiali, i nuovi co-capo dello studio hanno già preso alcune decisioni controverse. Oltre ad annullare il prossimo film di Wonder Woman, Henry Cavill ...