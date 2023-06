(Di lunedì 5 giugno 2023) Sebbene non sia entrato nemmeno per uno spezzone nella gara contro il Torino, il recupero di Milanper la finale tra Manchester City e Inter può avere un’importanza da non sottovalutare. Un suo impiego, infatti, potrebbe liberare Matteo Darmian regalando unain più a Simone Inzaghi su entrambe le fasce a gara in corso. RECUPERO – Le condizioni reali di Milanverso la finale tra Inter e Manchester City restano un grosso mistero. Tuttavia, lo slovacco con la sua presenza in panchina già nell’ultima di campionato a Torino ha dato un indizio sull’eventuale disponibilità a scendere in campo a Istanbul. Al di là di tutte le motivazioni di orgoglio e il malumore causato con il suo comportamento rivedibile, il recupero di Milanper sabato può avere un’importanza da non sottovalutare. ...

Skriniar, ritorno più importante del previsto: jolly e doppia soluzione Inter-News.it

