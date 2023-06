Siviglia-Roma | un tifoso giallorosso a Gravina | “Reagire per dare credibilità al calcio”

(Di lunedì 5 giugno 2023)– Di seguito riportiamo la lettera di un, giunta alla nostra redazione, in merito alla finale di Europa League disputata il 31 maggio a Budapest tra: Dopo alcuni giorni dalla fine della maratona(incontro più lungo della storia del) e dopo che molti personaggi e addetti ai lavori hanno detto la loro, esprimo il mio pensiero da merodella Magica. Lo dico subito: si vergognino coloro che si sono scagliati contro i tifosi dellache in aeroporto hanno avuto il coraggio (udite, udite!) di insultare l’arbitro Taylor, autore del maggiore scandalo ai danni di una squadra di(purtroppo la nostra) che si sia mai visto. Peggio ...

Spero sia uno spettacolo differente da, lì è stato tremendo. Il Manchester City che sfidavo io era tutt'altro: a volte non militava nemmeno in Prima Divisione, la rivalità vera era ...Tutti i migliori giocatori dell'ultima edizione dell'Europa League che ha visto vincere ilcontro laLa Uefa, tramite un post pubblicato sui propri profili social, ha reso noto il miglior 11 dell'ultima edizione dell'Europa League. Quattro giocatori dellapresenti con ...Il portiere in questione è Francesco Toldo che prende le parti di Josè Mourinho e della, dopo la sconfitta ricca di polemiche nella finale di Europa League contro il. L'ex portiere ...

Il nuovo gioiello di Nissan protagonista di un'emozionante esperienza culminata nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma ...Dopo la finale persa, i giallorossi vorranno sicuramente rifarsi. Date e pericoli: quello che c’è da sapere Il gol di Dybala contro lo Spezia porta la Roma in Europa League. I giallorossi vogliono rip ...