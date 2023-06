Simeone | «Il tributo a Diego con la maglia dello scudetto un’emozione incredibile»

(Di lunedì 5 giugno 2023) I festeggiamenti per lodel Napoli sono arrivati al culmine ieri sera. La celebrazione del titolo con la consegna della coppa ha dato modo a Di Lorenzo e compagni di celebrare al meglio la conquista del terzo tricolore della storia. Uno dei più emozionati è stato, senza ombra di dubbio, Giovanni. Il giovane centravanti argentino ha infatti siglato il gol del 2 a 0 contro la Sampdoria ieri sera, festeggiandolo con lache aveva indossatoMaradona nella stagione dell’ultimo titolo azzurro prima del 2023, quello del 1990.: «Sono fortunato ad aver vissuto un momento unico» Proprio il Cholito ha dedicato alla sua esultanza un post su Instagram, corredato da video. Ha ricevuto tantissimi mi piace e una marea di commenti, con le sue parole che sono sembrate quanto di più ...

La partita: 2 - 0 e perla diNonostante la conquista del Tricolore, il tecnico partenopeo ... Per quanto riguarda la Sampdoria,speciale nei confronti del grande ex Fabio Quagliarella ...... anche lei con la maschera sul viso - il secondo di Giovanni. È l'ultima rete dell'... spal.jpg A lui, accolto dall'ovazione e dai cori del pubblico, ilpiù grande del Maradona: " Di ...A sei minuti dal triplice fischio, da poco entrato al posto di Osimhen, segna un bellissimo ... A un minuto dalla fine, poi, c'è ildi tutto lo stadio a Fabio Quagliarella che viene ...

Simeone segna ed esulta mostrando la maglia di Maradona: è un ... Fanpage.it

"Un finale magico per questa stagione storica". Esordisce così Giovanni Simeone in un post su Instagram, condividendo con i suoi follower le immagini del gol alla Sampdoria e dell'esultanza dedicata a ...Nell'ultima giornata di campionato arriva la 28esima vittoria per gli azzurri che celebrano la vittoria del Tricolore ...