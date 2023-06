Simeone dedica il gol a Maradona | ecco chi c' era in tribuna

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il 2 - 0 del Napoli sulla Sampdoria porta la firma di Giovannicon un bellissimo tiro dalla distanza. Dopo il gol il Cholito è corso in panchina ...

Il 2 - 0 del Napoli sulla Sampdoria porta la firma di Giovannicon un bellissimo tiro dalla distanza. Dopo il gol il Cholito è corso in panchina ...... madre di Giovanni. La moglie di Diego in questi giorni è a Napoli e ha seguito dallo stadio l'ultima emozionante gara di questa stagione. 'Grazie per la' ha scritto sui social al ...Il gesto diha fatto il giro del mondo ed emozionato i tifosi di Diego, napoletani e argentini. Il Cholito ha inviato un bacio verso il lato sinistro della tribuna. Dedicato a due donne. Carolina Baldini ,...

Fianco a fianco come era già successo anni fa. A Siviglia o in qualche partita della nazionale Argentina. Claudia Villafane ritrova Carolina Baldini, madre di Giovanni Simeone. La moglie ...