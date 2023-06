Silvio Orlando alla festa scudetto del Napoli | punge la Juve e fa arrabbiare i tifosi bianconeri

Un Padre Nostro inedito recitato al Maradona per la festa scudetto del Napoli . Tra i protagonisti dello show per la celebrazione del tricolore c'era anche l'attore, personaggio noto per aver partecipato alla serie tv di successo, The Young Pope. Grande attesa per il suo discorso e la sua esibizione.ha stupito ...... da Serena Autieri a Marisa Laurito (che ha chiuso lo show), a Francesco Paolantoni, a(volto del super tifoso Cardinale Angelo Voiello delle serie tv The Young Pope e The New Pope di ...... oltre alle canzoni di Gigi D'Alessio, Clementino, Stash, Arisa, anche le performance recitative di, il mitico cardinale Voiello della miniserie di Paolo Sorrentino, The New Pope, e, ...

Napoli, la preghiera da scudetto di Silvio Orlando che punge la Juve Corriere dello Sport

E' diventato virale sui social - anche da parte di tifosi di altre squadre - l'intervento di ieri dell'attore Silvio Orlando alla festa Scudetto del Napoli.Durante la festa scudetto al Maradona il noto attore ha fatto arrabbiare molti tifosi bianconeri per la sua esibizione a sorpresa ...