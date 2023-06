“Silent land” | le disavventure di una coppia polacca in Sardegna

(Di lunedì 5 giugno 2023) ROMA – Una giovaneaffitta una villa inper godersi la vacanza ideale. Le aspettative dei due, però, si scontrano con la realtà quando si rendono conto che la piscina della villa non è agibile. La presenza di uno sconosciuto, addetto alla riparazione, aprirà una crepa nell’apparente idillio. Questa è la storia alla base di “”, nuovo film di Aga Woszczy?ska che sarà disponibile in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 29 giugno. Distribuzione I Wonder Pictures. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - Una giovane coppia polacca affitta una villa in Sardegna per godersi la vacanza ideale. Le aspettative dei due, però, si scontrano con la realtà ...Una coppia polacca, apparentemente perfetta, affitta una casa per le vacanze su un'isola italiana assolata. Un problema alla piscina farà emergere i lati più bui della loro relazione.