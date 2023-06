Siamo testimoni | non protagonisti Biloslavo racconta i 40 anni dal fronte

Quarant'anni di carriera da reporter sul campo fanno di Fausto Biloslavo uno dei veterani del giornalismo di guerra italiano The post ", non protagonisti": Biloslavo racconta quarant'anni di vita dal fronte appeared first on ......sentiti accoltellati alle spalle, sentire l'intervista rilasciata da Ranieri dopo il lancio del nostro flash - mob è stata davvero una delusione. Negare fatti su cui ci sono prove e...Quindi, ecco a che puntocon le perdite di Wagner. Abbiamo un 'pavimento', o un minimo ... Idal fronte concordano. Un veterano dell'esercito australiano, volontario in Ucraina, aveva ...

"Siamo testimoni, non protagonisti". I 40 anni di vita dal fronte di ... Inside Over