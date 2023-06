Serie A | spareggio Spezia-Verona | deciso lo stadio

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ne manca una sola. Si attende l’ultimo verdetto dellaA 2022-2023 per decidere chi sarà la terza squadra a retrocedere inB insieme a Sampdoria e Cremonese. Si giocheranno lo, entrambe a pari punti e perdenti nell’ultimo turno di campionato, rispettivamente contro Milan e Roma. Giorno, orario eComunicate ufficialmente le ‘coordinate’ della partita. Losi giocherà domenica 11 giugno, alle ore 20:45, presso la Dacia Arena di Udine. Le altre possibili sedi prese in considerazione erano Firenze, Lecce e Reggio Emilia. L'articolo CalcioWeb.

