Serie A | Napoli quarto per numero di spettatori allo stadio dopo Inter | Milan e Roma

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 giugno 2023) Con l’ultima giornata di ieri si è concluso il campionato 2022-23. Un campionato però non ufficialmente terminato, visto che domenica prossima ci sarà lo spareggio salvezza fra Spezia e Verona per decidere l’ultima retrocessa inB. Nel frattempo, Calcio e Finanza pubblica i dati relativi aldiper squadra. La classifica vede davanti a tuttiin quest’ordine, ripetendo le posizioni della scorsa annata.A:sopra il milione di tifosi in stagione Ciò che emerge dai dati di Calcio e Finanza è proprio che le due squadre dio e i girossi sono stati capaci di superare ...