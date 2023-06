Serie A | Massimo Mauro svela la prossima squadra di Conte

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 giugno 2023) La stagione inA è pronta ad andare definitivamente in archivio, l’ultima giornata ha regalato i verdetti in Europa e Conference League mentre in zona salvezza è stato tutto rimandato allasettimana con lo spareggio tra Hellas Verona e Spezia. Il Napoli si è laureato campione d’Italia con grande merito, in Champions League Lazio, Inter e Milan. Qualificazione in Europa League per la Roma, in grado di vincere a tempo quasi scaduto contro lo Spezia, al quinto posto l’Atalanta di Gasperini. Solo Conference League per la Juventus, condizionata dai problemi fuori dal campo. Come già detto sarà una tra Hellas Verona e Spezia a raggiungere inB Sampdoria e Cremonese. Foto di Neil Hall / AnsaIl valzer di panchine inA E’ destinato a partire un valzer di panchine inA. Partiamo ...