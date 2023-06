Serie A | giudice sportivo | due giornate a Foti | un turno di stop a Gasperini e Bocchetti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ultimi provvedimenti delGerardo Mastrandrea con le sanzioni inflitte dopo la trentottesima giornata diA. In particolare, pioggia di squalifiche per gli allenatori o i collaboratori tecnici: nel dettaglio, ben duea Salvatore, vice di Mourinho, per aver rivolto a un assistente espressioni ingiuriose, recidivo; una giornata agli espulsi, mister di Verona e Atalanta. Il tecnico de facto dell’Hellas sconterà la squalifica proprio nello spareggio, gli altri due citati il prossimo anno. Squalificato per unanche Michele Salzarulo, collaboratore di Mourinho sempre alla Roma. Veniamo ai giocatori: Amian e Gyasi dello Spezia saltano uned è proprio lo spareggio, due ...

IlFancourt si e' detto sorpreso che Harry non fosse disponibile per iniziare a ... il principe, in fredda con il resto della famiglia reale britannica, ha avviato unadi procedimenti ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 IlSportivo diB ha reso noti i provvedimenti presi durante le semifinali di ritorno dei playoff: oltre alle , ci sono anche dei calciatori squalificati in vista della finale. Salteranno ...... ma un'azione giunta 'all'esito di unadi condotte reiterate e già pienamente maltrattanti'. ... 'Se muoio mio figlio va affidato a mia mamma, nel mio telefono ci sono varie prove per il: ...

Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 38^ giornata Sky Sport

Il Giudice Sportivo, dopo le semifinali playoff di ritorno della Serie B, ha squalificato per un turno Ricci (Bari) e Dossena (Cagliari). Inoltre, il Bari è stato multato di 5000 euro "a titolo di ...Archiviate le semifinali di andata dei playoff di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo. Di seguito la nota ufficiale: Il Giudice Sportivo Dott..