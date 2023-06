Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 38 giornate

(Di lunedì 5 giugno 2023) LaA 2022-2023 è ufficialmente giunta al termine, e con essa anche iltra ladiA attuale e passata è definito in ogni posizione. L’unico verdetto ancora non determinato riguarda la terza squadra retrocessa insieme alla Sampdoria (-17), sconfitta anche oggi, per 2-0 dal Napoli (+11), premiato con la coppa del terzo Scudetto, e Cremonese, che ha salutato la massimacon una vittoria per 2-0 contro la Salernitana (+11), già salva da tre turni. La lotta per non scendere inB si protrarrà, infatti, fino a un secco e avvincente spareggio salvezza che vedrà come protagoniste Spezia (-5) e Hellas Verona (-22). I liguri, in particolare, hanno perso 2-1 sul campo della Roma, con i giallorossi che terminano sesti e confermano il posto nella prossima ...

... lo spareggio salvezza Spezia - Verona per decretare la terza squadra che retrocederà inB ... Roma in Europa League da sesta insieme all'Atalanta, quinta in, che travolge il Monza nel ...Le scelte dei due tecnici Roma sesta ina quota 60 punti e ancora in corsa per il quinto ... Limitandoci allaA , la vittoria ai ragazzi di José Mourinho manca dal 16 aprile nel netto 3 ...I nerazzurri, con questi tre punti, hanno chiuso al quinto posto in, conquistando con ... Dopo tre sconfitte di fila tra Europa League eA, i bianconeri hanno espugnato la Dacia Arena ...

Classifica Serie A: Juve, Inter e Milan fuori dai primi 2 posti. L'ultima volta 38 anni fa Sky Sport

Atalanta-Monza 5-2: la vittoria della Dea consente ai nerazzurri di approdare in Europa League. Tre reti di Koopmeiners: due nel primo tempo, la terza nella ripresa (79'). Segna anche Hojlund (74') e ...Koopmeiners 8: la scommessa è stata vinta, tripletta e doppia cifra in campionato. Ha attirato su di sé l’interesse della serie A e non solo, e contro il Monza si capisce il motivo. Hojlund 6,5: ...