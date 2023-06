Serie A 2023-2024 | date | squadre | turno infrasettimanale e calendario

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si è concluso il campionato diA 2022-e le dirigenze iniziano a programmare il futuro. Il Napoli si è laureato campione d’Italia con grande merito, in Champions League Lazio, Inter e Milan. Vittoria all’ultimo respiro e qualificazione in Europa League per la Roma, così come l’Atalanta. Solo Conference League per la Juventus. In zona retrocessione inB Cremonese e Sampdoria, attesa per lo spareggio tra Hellas Verona e Spezia per decidere l’ultima retrocessa. Il 20 agostopartirà la nuova stagione diA con possiblli anticipi il 18 e il 19, che verranno definiti dopo il sorteggio. La cerimonia delè prevista a fine giugno. Lasi chiuderà il 26 maggio, a giugno si giocherà infatti ...