Senti ma Mara Venier chiede | Elettra Lamborghini la incenerisce | gelo a Rai 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) È unasprint e a tutto tondo quella che si è presentata nel salotto di Domenica In. Intervistata da, ha parlato della sua carriera musicale, del rapporto con suo marito e con i fans, ma anche con gli haters. Subitoha voluto sapere quali siano le delusioni che ultimamente l'hanno colpita da settembre 2022 in avanti: “Sono stata molto triste. Non voglio usare la parola depressione perché… La depressione è proprio una malattia – spiega lariferendosi a tanta cattiveria ricevuta nei suoi confronti – e non sapevo quale fosse il mio senso”. Con fare materno,l'ha consolata ricordandole gioie e dolori di un mestiere in cui si diventa volto pubblico e che fa tutto ...