Sei Sorelle | anticipazioni 5 giugno | è arrivata una donna misteriosa | chi sarà?

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ledella puntata odierna, lunedì 5, della soap Sei, come al solito in onda su Rai1. Prima un riepilogo della puntata precedente: Merceditas cerca di convincere Rosalia, ultimamente molto pensierosa, ad accogliere in casa sua suo cugino Raimundo, che ha disertato il servizio militare. Intanto Celia e Petra hanno cercato invano a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Sei, ledella puntata di oggi: ansia per le condizioni di Francisca Sei, ledi oggi: la confessione di Salvador a Diana… Sei, ledella puntata di oggi: svelato il segreto di Francisca! Sei ...