Sei Sorelle anticipazioni 5-9 giugno 2023 | Adela vuole lasciare German

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 5 giugno 2023) SeiSeiSettimana da lunedì 5 a venerdì 9Rosalía fa visita a Germán per fargli capire chiaramente che la cosa migliore che può fare per il bene di tutti è allontanarsi da. Inoltre, Rosalía parla anche con, che promette di mettere fine alla relazione. La Tessuti Silva chiude. L’unica opzione rimasta alleper garantirsi un futuro è quella di vendere la fabbrica a Don Ricardo. Salvador scopre la verità sul suo passato e rimprovera Diana per avergli mentito e abbandona immediatamente casa. Rodolfo chiede a Blanca di anticipare le nozze perché è stato chiamato alle armi e deve unirsi alle truppe spagnole in Marocco. Approfittando dell’assenza di Carolina, Germán propone ad ...