Scuola | tensione per l’introduzione della figura del docente tutor | protestano insegnanti e sindacati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) E’ guerra suldele di quello orientatore che il ministro dell’Istruzione e del merito vuole introdurre dal prossimo anno scolastico. Da una parte c’è l’inquilino di viale Trastevere convinto di avere nelle classi un(pagato circa 700 euro netti in più l’anno, secondo le rielaborazioni dei) che valorizzi i talenti di ciascuno, promuova il ruolo del merito nel successo formativo e dia supporto a studenti e famiglie per consentire loro di fare scelte consapevoli per il futuro; dall’altra ci sono professori per nulla in sintonia con il ministro che gli stanno girando le spalle evitando di dare la loro disponibilità: secondo un sondaggio de “La Tecnica” fatto su 1500 ...