Scrivimi d’amore film Tv8 | trama | cast e finale

Leggi su spettacoloitaliano

(Di lunedì 5 giugno 2023)Tv8Tv8 Dopo L’anima gemella, oggi va in ondaTv8 del 2022 diretto da Damian Romay. Una brillante editor aiuta uno scrittore nel suo lavoro. In cambio, lui si offre di accompagnarla al matrimonio della sua migliore amica. Questa è in breve la storia del“Romantic Rewrite” titolo originale dell’opera con protagonisti Kristina Cole e Russell Quinn (non è il figlio di Anthony). A seguire:Ivy Roberts è una talentuosa editrice che attende la ...