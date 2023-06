Scontro Turco L’Espresso-Violante sul titolo del Fatto “Lei corre spesso in soccorso di Meloni” “No | faccio un’opposizione diversa” Su La7

(Di lunedì 5 giugno 2023) Scintille a Omnibus (La7) tra la giornalista delSusannae l’ex presidente della Camera Luciano, che sarà poi difeso a spada tratta (invano) dal politologo Alessandro Campi. Tutto nasce daldella prima pagina de IlQuotidiano di ieri (“Cassese e, i patrioti di Giorgia”)., che lo scorso 22 marzo è stato nominato da Giorgiapresidente del Comitato per gli anniversari nazionali, a precisa domanda della conduttrice Alessandra Sardoni, risponde sorridendo: “Devo smentire IlQuotidiano? Ma no, fa parte della polemica. Basta leggere con attenzione l’articolo”. Non ci sta, però, Susanna, autrice di un dettagliato ritratto dell’ex magistrato ...

