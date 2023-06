Schwoch | Napoli ti regala sempre grandi emozioni | Osimhen è molto forte

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 giugno 2023) A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto Stefan, ex calciatore del. Queste le sue parole: “La festa scudetto vista in tv è stata splendida, avrei voluto viverla dal vivo.ti, impossibile non amarla. Io l'ho amata dal primo attimo e del resto la città o la apprezzi o la odi, non esistono mezze misure, come non c'è limite ai sentimenti che esprimono i tifosi. Io la amerò per. Il nuovo allenatore? C'è ancora tempo per sceglierlo, è fondamentale ingaggiare un allenatore che prosegua e non stravolga il lavoro di Spalletti. Tecnici che hanno quella filosofia di gioco e sono liberi sono pochi, uno di questi è Italiano, ma non è scontato che possa arrivare visto che è sotto ...