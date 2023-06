Scherma | i ranking olimpici aggiornati verso Parigi 2024 Al momento Italia fuori con la spada maschile

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) Con la prova della Coppa del Mondo di fioretto femminile a squadre andata in scena a Tbilisi domenica 4 giugno sono saliti a 7 gli eventi disputati validi per ia squadre della: in questol’non porterebbe ala squadra nella. CRITERI QUALIFICAZIONE OLIMPICA (PERCORSO A SQUADRE) Sono 212 i passpera disposizione nella: 204 verranno assegnati tramite(102 per genere), 6 sono riservati alla Francia in qualità di Paese ospitante (3 per genere), 2 sono riservati come posti universali (1 per genere). Ogni Paese potrà schierare un massimo di 18 atleti (9 ...