La donna però, nonostante il colpo subito, è riuscita a scattargli una foto col telefonino. Poi ha chiamato i carabinieri ai quali ha consegnato l'immagine. E grazie a questa, i militari sono ...

Scatta foto al rapinatore e lo fa arrestare dai carabinieri - Cronaca Agenzia ANSA

È riuscita a fotografare il rapinatore consentendo ai carabinieri di arrestarlo. È successo a Reggio Emilia sabato intorno alle 15 in viale Timavo, sulla circonvallazione cittadina. (ANSA)