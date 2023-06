Sarà l’anno senza estate? Pioggia e grandinate | 15 eventi metereologici estremi in 48 ore

Leggi su pescarawebtv

(Di lunedì 5 giugno 2023) Sembra non esserci tregua per gli abitanti dell’Emilia Romagna ancora sotto la. Due giorni ancora di Allerta arancione tengono con il fiato sospeso gli abitanti di una regione mai così tanto colpita dalla. Temporali, frane e allagamenti in provincia di Forlì dove, anche a causa delle condotte fognarie tappate, le strade si sono allagate e l’acqua ha invaso anche garage, cantine e piani bassi delle abitazioni. Quindicimeterologiciin quarantotto ore. Non sono in Emilia Romagnia il maltempo sta causando danni gravi e disagi anche in altre quindici regioni, da nord a sud dello stivale, colpite da una raffica dimeterologiciche si ripetono ormai con una frequanza mai vista. Secondo Coldiretti ben quindicimeterologici ...