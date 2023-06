Sara Ciocca Blanca chi è Lucia Ottonello | attrice bambina | età | altezza | genitori

... Michele Liguori Enzo Paci : Mauro Bacigalupo Pierpaolo Spollon : Nanni / Sebastiano Russo Antonio Zavatteri : Alberto Repetto Gualtiero Burzi : Nello Carità Federica Cacciola : Stella: ...Sempre restando in tema anticipazioni, nei nuovi episodi Lucia () acquisirà maggiore importanza nell'esistenza di Blanca. Si rivedranno anche l'amica Stella (Federica Cacciola) e il ...Completano il cast Gualtiero Burzi, Federica Cacciola, Ugo Dighero, Fiorenza Pieri, Margareth Madè, Sandra Ceccarelli,e Rocco Gottlieb.

Chi è Sara Ciocca attrice di Blanca TVSerial.it

Debutta come attrice nel 2018 nella serie tv Il miracolo. In televisione recita ne La vita promessa Parte II, la serie tv Anna, Romulus II La guerra per Roma e infine nel ruolo di Lucia Ottonello in ...Chi è Sara Ciocca, attrice di Blanca Tutto quello che c'è da sapere sulla vita, biografia, età, film e serie tv.