Sant’Antonio Abate | denuncia il marito ma lui non si arrende

(Di lunedì 5 giugno 2023)ilper maltrattamenti. Scatta il codice rosso ma ciò non ha calmato l’uomoil. Si era rivolta ai Carabinieri solo 4 giorni fa ma lui non si è arresto. I militari della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento un 38enne del posto. È ora di pranzo quando i militari – allertati dal 112 su richiesta di aiuto da parte della vittima – intervengono nei pressi di un’abitazione. La donna, lo scorso 30 maggio, avevato ai carabinieri diversi episodi di maltrattamenti da parte del. Gli episodi duravano da circa un anno ed una gelosia che diventava sempre più ...

Ispica - Piace a Ispica l'Insabbiata, organizzata ogni anno davanti alla chiesa di, e che quest'anno ha voluto omaggiare Pablo Picasso nel cinquantesimo anno della sua scomparsa. News Correlate ...Ispica - Si terrà dal 1 al 4giugno l'edizione 2023 dell'Insabbiata di Ispica, anche quest'anno in programma in piazza.