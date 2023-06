Sanremo Giovani | cosa cambia nella nuova edizione Il regolamento

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 giugno 2023)2023,in questa: ecco ilprenderà il via nelle prossime settimane, intanto sul sito della Rai viene pubblicato ilper partecipare alla selezione che vedrà quest’anno tre artisti partecipare tra i big a2024. Amadeus sarà al timone della kermesse per il quinto anno consecutivo. Come candidarsi Come riporta il sito di Davide Maggio le candidature potranno essere presentate dalle 18 del 15 giugno al 15 ottobre. “Come si evince dal sito Rai dedicato a, per poter presentare la propria candidatura i cantanti dovranno, alla data dell’1 Gennaio 2024, aver compiuto il 16° anno di età e non aver ...